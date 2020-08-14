Глава Литвы: Лукашенко нельзя считать легитимным президентом

Президент Литвы отказался считать Александра Лукашенко легитимным главой государства. По мнению Гитанаса Науседы, между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не проведут свободные выборы.

Слова лидера Литвы приводит Sky News. На выступлении в президентском дворце в Вильнюсе он заявил, что выборы в Белоруссии не были демократическими, и в отношении республики могут ввести санкции, отметив, что это «отрицательно скажется на белорусском народе». По мнению Науседы, к разрешению ситуации должно подключиться международное сообщество. Он отметил, что при «пассивном» отношении к вопросу со стороны ЕС республика «может быть, будет полностью включена в состав России».

Ранее президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали Александра Лукашенко прекратить применение силы и предложили себя в качестве посредников в диалоге между властями и народом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в республике начались протесты.