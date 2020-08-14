В Белоруссии массово увольняются журналисты официальных СМИ

Глава президентского пула Белоруссии, журналист Дмитрий Семченко, уволился после того, как силовики избили его брата. Еще около 20 человек ушли с государственных телеканалов.

По данным «Говорит Москва», руководство Семченко на госканале ОНТ отказалось подписывать заявление об увольнении, «желая скрыть скандал и дав время журналисту остыть и подумать». Источник радиостанции говорит, что рядовые сотрудники отказываются писать «пропагандистские материалы» и это за них делает руководство, а тексты, касающиеся Виктора Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты республики, сейчас находится под арестом), «приносят сотрудники КГБ». Ведущие информационных программ, по данным СМИ, не готовы уходить и заявляют, что «в случае смены курса попросят прощения».

Ранее стало известно, что государственный телеканал ОНТ покинули несколько известных ведущих. TUT.BY передает, что из официальных СМИ Белоруссии уволились минимум 16 журналистов. Это сотрудники «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БЕЛТА. Они подготовили обращение к министерству информации республики, в котором просят содействия в освобождении задержанных коллег и создании условий для беспрепятственной работы СМИ, а также называют увольнения «зовом совести».