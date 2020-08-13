Глава одного из избиркомов Белоруссии подтвердил требование чиновников подделать результаты выборов

Глава избиркома на участке в Витебске подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой чиновник требует изменить протокол голосования в пользу Александра Лукашенко. На этом участке большинство голосов было за Светлану Тихановскую.

Речь идет об аудиозаписи, которая разошлась по социальным сетям 10 августа. На ней глава чиновник спрашивает членов избирательной комиссии, как так получилось, что большинство там набрала Тихановская, а затем требует поменять цифры, заявляя, что «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши». «Радио Свобода» пишет, что глава участковой комиссии №25 Витебска Сергей Питаленко признал подлинность аудио и рассказал, что чиновник на записи – это глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский. Питаленко сказал, что избирком был вынужден написать цифры, которые «продиктовали», но сначала вывесили для ознакомления тот протокол, по которому победила Светлана Тихановская.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Сразу после этого в стране начались акции протеста. По официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил около 80% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Окончательные итоги еще не подвели.