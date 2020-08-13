В Москве задерживают участников акции у посольства Белоруссии

В Москве у посольства Белоруссии начались задержания. Полицейские уводят в автозак участников акции солидарности с жителями республики.

По данным «ОВД-Инфо», на 21:05 МСК задержаны два человека, еще одного отпустили без протокола. Одного из задержанных избили в автозаке. Вечером 12 августа здесь также проходило шествие – на нем задержали десятерых. Акция состоялась и в Петербурге – там более ста человек возложили цветы и выстроились в живую цепь, задержаний не было.

В Белоруссии идут протесты с 9 августа, когда в республике состоялись президентские выборы. Недовольства начались с того, что многие желающие не успели проголосовать до закрытия участков. Подобная ситуация произошла и на участках в посольствах республики за границей. Так, в Петербурге сегодня стало известно о том, что жалобу на невозможность проголосовать подали около 1300 граждан Белоруссии.