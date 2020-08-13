Президенты четырех стран ЕС призвали Александра Лукашенко прекратить применение силы

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши обратились к Александру Лукашенко. Они призвали его прекратить насилие и немедленно начать диалог с протестующими.

Обращение опубликовано на сайте президента Эстонии. «Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной», — говорится в нем.

Гитанас Науседа, Керсти Кальюлайд, Эгил Левитс и Анджей Дуда призвали Александра Лукашенко освободить всех задержанных на акциях протеста, уважать свободы и права человека, прекратить преследование людей и начать диалог с народом.

«Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества», — говорится в документе. Президенты четырех стран ЕС отмечают, что при выполнении этих требований «двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми», также они говорят, что готовы «предложить свои посреднические усилия».

Днем ранее Reuters сообщил, что ЕС начал обсуждать введение жестких санкций против властей Белоруссии в связи с происходящем в республике.

Александр Лукашенко, который, по официальным данным, в шестой раз выиграл президентские выборы, заявил, что начавшиеся в республике протесты организовали «кукловоды» из других стран.