Дмитрий Гудков: Вот, где настоящий фашизм

Очень плохие известия о Виталии Шклярове от его адвоката из Минска.

В СИЗО его держат в пыточных условиях:

– запретили переписку, просто не передают письма ни туда, ни оттуда;

– водят в душ один раз в неделю;

– при этом ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, в итоге лицо – сплошной кровоподтёк. За отказ бриться - в карцер.

– сегодня посадили на 5 часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть.

Это происходит с известным человеком, о котором пишут СМИ. Представьте, до чего дошел обезумевший Лукашенко со всеми другими своими жертвами.

Вот, где настоящий фашизм: в Белоруссии. Это то, что всегда порождает диктатура.

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