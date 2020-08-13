Дмитрий Гудков: Вот, где настоящий фашизм

Очень плохие известия о Виталии Шклярове от его адвоката из Минска.
В СИЗО его держат в пыточных условиях:
– запретили переписку, просто не передают письма ни туда, ни оттуда;
– водят в душ один раз в неделю;
– при этом ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, в итоге лицо – сплошной кровоподтёк. За отказ бриться - в карцер.
– сегодня посадили на 5 часов полностью голым в «стакан», то есть узкую комнату, где нельзя сесть.
Это происходит с известным человеком, о котором пишут СМИ. Представьте, до чего дошел обезумевший Лукашенко со всеми другими своими жертвами.
Вот, где настоящий фашизм: в Белоруссии. Это то, что всегда порождает диктатура.