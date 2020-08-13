ЦИК Белоруссии опубликовал официальные итоги выборов президента

Центризбирком Белоруссии озвучил официальные результаты выборов президента республики по регионам. В столице, Минске, по его данным, Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов. Светлана Тихановская получила 14,92%.

В Могилевской области ЦИК насчитал 88,06% голосов за Лукашенко и 4,73% за Тихановскую – это самый низкий официальный результат оппозиционного кандидата. В Витебской области результат Лукашенко – 83,64%, в Гомельской – 85,38%. Всего, по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% жителей Белоруссии, а за Светлану Тихановскую – 10,09%.

Штаб Светланы Тихановской отказался признавать официальные результаты голосования. Сразу после закрытия избирательных участков в республике начались масштабные протесты, они идут несколько дней. Сообщалось о том, что многие участники пропали, с ними нет связи, в ходе столкновений с ОМОНом на улицах много пострадавших. Также в ходе протестов погиб минимум один человек.