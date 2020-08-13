ФСБ изъяла компьютер Ивана Сафронова

Следователи ФСБ изъяли компьютер журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. В ведомстве считают, что именно с его помощью тот передавал секретные данные зарубежной спецслужбе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, при этом никаких новых следственных действий служба не проводит. Адвокат рассказал, что у его подзащитного изъяли компьютер и все цифровые носители, с тех пор он все время находится в СИЗО «Лефортово».

Как сообщалось ранее, ФСБ считает, что Сафронов сотрудничал с чешской разведкой и передавал ей данные о российском вооружении. Информация якобы отправлялась через его домашний компьютер – для шифрования Сафронов, по мнению ФСБ, использовал программу VeraCrypt и отрывки из книги Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.