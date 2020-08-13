Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. Она заявила, что «власть объявила войну своему народу».

Свое заявление Алексиевич сделала в интервью «Радио Свобода». «Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью», — обратилась к Лукашенко Алексиевич. «Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН, — мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестер».

Писательница обратилась к участникам акций протеста, она поблагодарила их и сказала, что «влюбилась в свой народ за последние несколько недель».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На следующий день ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. Сразу после закрытия избирательных участков жители Минска и других крупных городов вышли на улицы. Протесты в Белоруссии проходят ежедневно, десятки человек стали фигурантами уголовных дел, сотни арестованы, есть минимум один погибший – сообщалось, что возле него разорвалась светошумовая граната. Власти нескольких европейских стран и Евросоюз призвали остановить насилие и заявили, что не могут считать выборы президента Белоруссии честными и свободными.