Госканал в Белоруссии обвинил штаб Бабарико в организации митингов

В организации массовых акций протеста в Минске и других городах Белоруссии обвинили штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. На государственном телеканале «Беларусь 1» заявили, что именно оттуда координировались и финансировались «массовые беспорядки».

В сообщении канала говорится, что сотрудники штаба Бабарико «провоцировали» людей на агрессивное «противодействие органам правопорядка». Также там отмечается, что среди задержанных на протестах якобы оказалось много ранее судимых людей, у которых нашли при себе ножи, дубинки и радиостанции. Также в числе задержанных госканал называет граждан России, Украины и Польши.

В штабе заявили, что являются приверженцами «законных и мирных действий» и отметили, что у протестов в республике сейчас нет координаторов и лидеров.

Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка. Он выдвигался кандидатом на выборы президента и считался основным соперником Александра Лукашенко, но был арестован. Против Бабарико возбудили уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег, уклонении от налогов и взяточничестве.