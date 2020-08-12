Владимир Спиваков вернул орден, которым его наградил Лукашенко

Музыкант Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым в 2014 году его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Дирижер заявил, что ему «стыдно» носить награду, связанную с правлением этого человека.

Владимир Спиваков отметил, что протесты после выборов в республике подавляют «с крайней жестокостью» и заявил, что в Белоруссии царит «мракобесие, тирания, насилие». Обращение музыканта к Александру Лукашенко публикует «Новая газета».

Спиваков получил награду за заслуги области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан реуспублики. «Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — заявил Спиваков. Он считает, что жители республики «правомерно» требуют соблюдения своих прав.

Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков сейчас является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».