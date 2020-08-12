В России арестовали блогера по статье о незаконном доступе к гостайне

Петербургский блогер Андрей Пыж арестован по делу о незаконном доступе к государственной тайне. Он исчез 5 августа.

О том, что блогера задержали и поместили в СИЗО «Лефортово», стало известно только сегодня, спустя неделю после его пропажи. На сайте Мосгорсуда говорится, что постановление о заключении блогера под стражу вынесли 6 августа, у него дома прошел обыск.

Андрей Пыж снимает видеоролики о заброшенных и полусекретных объектах для своего блога Urbanturizm. Его адвокат Алексей Хальзов рассказал «Открытым медиа», что задержание не связано с блогом и роликами, которые в нем опубликованы. Baza отмечает, что недавно Пыж побывал на строящейся Ленинградской АЭС, а за несколько дней до ареста вернулся из Белоруссии.