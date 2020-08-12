Против протестующих в Белоруссии применили огнестрельное оружие

Силовики применяли огнестрельное оружие против протестуюших в Бресте. Эту информацию подтвердили в МВД республики. Данные о том, что сотрудники милиции в ночь на 12 августа открыли стрельбу на поражение, появились в сводках ведомства. Как передает РБК, там говорится, что в Бресте «на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», и предупредительные выстрелы «их не остановили». Один человек после выстрелов ранен.

В ведомстве также заявили, что за сутки на сотрудников правоохранительных органов совершили «пять умышленных наездов с использованием автомобилей». В городе Жодино после такого инцидента госпитализировали военного. По фактам нападения на силовиков возбуждено 17 уголовных дел. По другим статьям завели еще около 60 производств. Более тысячи протестующих задержаны.

Минздрав Белоруссии сообщил о том, что за медицинской помощью во время протестов обратился 51 человек.