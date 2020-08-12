РБК: Падение российской экономики стало сильнейшим за 16 лет

Финансовые эксперты заявили о сильнейшем с 2004 года падении российской экономики. До этого худшим считался 2017-й.

Более третий компаний страны по итогам весны 2020 года показали убытки, сообщает РБК со ссылкой на данные FinExpertiza. Общие потери составили 1,65 трлн рублей. Совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малых предприятий) снизилась на 67% в годовом исчислении. Этот показатель – худший за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2004 года. До пандемии самым тяжелым для бизнеса страны называли 2017 год, когда прибыль компаний упала на 28%.

Провальным месяцем для бизнеса в целом оказался март, на который пришлись разгар пандемии в мире, закрытие границ и начало ограничений в России – ранее первенство здесь было за январем 2015 года, когда на экономику серьезно повлияли падение рубля и обвал нефтяных цен.

Аналитики отмечают, что даже несмотря на это во многих регионах по итогам весны бизнес оставался в прибыли. Лучше всего себя чувствует Республика Алтай благодаря резкому притоку туристов, она показала рост на 574%.

В 16 регионах финансовые показатели ухудшились до чистого убытка бизнеса. Компании Москвы потеряли 85 млрд рублей, ЯНАО — 51,2 млрд, Коми — 19 млрд рублей.