ЕС: Выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми. Сейчас ЕС изучает возможность введения санкций против ответственных за насилие силовиков.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает ТАСС. Документ согласован с главами МИД всех 27 стран Евросоюза.

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что руководство Белоруссии должно избежать дальнейшего насилия и начать «подлинный общественный диалог». Там также говорится, что без прогресса в области прав человека отношения республики с ЕС могут ухудшиться.

Ранее главы МИД восьми стран призвали власти Белоруссии к политическому диалогу с оппозицией, дипломатические ведомства Польши, Литвы и Украины предложили быть посредниками между официальным Минском и населением. ООН призвал администрацию Александра Лукашенко обеспечить журналистам право свободно осуществлять работу, а Еврокомиссия заявила, что выборы в республике не были свободными. МИД Литвы, комментируя приезд оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, заявил о серьезном давлении на нее и о том, что эта страна готова дать убежище белорусским оппозиционерам.