Журналистов Максима Солопова и Илью Питалева освободили

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов освобожден. Его передали сотрудникам российского посольства в Белорусии.

С Солоповым встретился консул. В ближайшее время его отвезут на границу России, сообщает «Медуза». Связи с журналистом не было более 40 часов. Сегодня его жена подала заявление о пропаже журналиста в полицию Москвы.

Также до сегодняшнего вечера не было известно местонахождение фотокорреспондента Ильи Пикалева. Сообщается, что в ближайшее время он покинет следственный изолятор в белорусском Жодино.

На данный момент неизвестно местонахождение корреспондента Znak.com Никиты Телиженко. Последний раз он выходил на связь вечером 10 августа.