Close

Журналистов Максима Солопова и Илью Питалева освободили

11.08.2020

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов освобожден. Его передали сотрудникам российского посольства в Белорусии.

С Солоповым встретился консул. В ближайшее время его отвезут на границу России, сообщает «Медуза». Связи с журналистом не было более 40 часов. Сегодня его жена подала заявление о пропаже журналиста в полицию Москвы.

Также до сегодняшнего вечера не было известно местонахождение фотокорреспондента Ильи Пикалева. Сообщается, что в ближайшее время он покинет следственный изолятор в белорусском Жодино. 

На данный момент неизвестно местонахождение корреспондента Znak.com Никиты Телиженко. Последний раз он выходил на связь вечером 10 августа.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.