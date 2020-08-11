Хинштейн: Местонахождение журналиста Максима Солопова установлено

Российские власти установили местонахождение журналиста «Медузы» Максима Солопова. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он сообщил, что Солопов находится в Белорусии.

Деталей Хинштейн не озвучил, отметив только, что его «тревожит эта информация», пишет «Интерфакс». Также власти смогли установить местонахождение пропавшего в Белоруссии российского фотокорреспондента Ильи Питалева.

Связи с Максимом Солоповым нет уже более 40 часов. Последний раз он разговаривал с коллегами во время акции протеста после президентских выборов в Белоруссии. Задержанные тогда же корреспонденты Daily Storm сообщили, что при них сотрудника «Медузы» сильно избили силовики. Сегодня жена Солопова Арина подала заявление о его пропаже в полицию Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет добиваться возвращения всех российских журналистов.

Помимо Солопова и Питалева, в Минске вечером 10 августа пропал корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко. Он не выходит на связь более 20 часов. Задержан ведущий авторской программы на телеканале «Белсат» Стас Ивашкевич, совместно с которым издание «Проект» выпустило материал о женщинах Александра Лукашенко.

Сегодня четверо российских журналистов, задержанных ранее, покинули посольство страны в Минске в сопровождении адвоката. Это создатель проекта WarGonzo Семен Пегов, его оператор и два журналиста Daily Storm. У Пегова после задержания подозревают сотрясение мозга.