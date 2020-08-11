На создателя паблика «Омбудсмен полиции» завели еще семь уголовных дел

В отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбудили еще семь уголовных дел. Теперь он является фигурантом в общей сложности 14-ти дел.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Воронцова Сергея Тюленева. Он рассказал, что шесть новых дел на его подзащитного завели по статье об оскорблении представителя власти. Поводом стали публикации в социальной сети «ВКонтакте». Еще в одном случае Воронцова подозревают в изготовлении порнографии.

Помимо этого, следствие подозревает создателя популярного паблика в вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении полицейских и судей в соцсети. Владимир Воронцов – бывший сотрудник МВД. В своем паблике он сообщал о нарушении прав рядовых полицейских и проблемах ведомства. В мае «Открытые медиа» сообщали, что Воронцова отправили в СИЗО на основании показаний трех человек, а в деле о вымогательстве не представлено ни переписок, ни звонков с ним.