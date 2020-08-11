В Хабаровске осудили несколько участников акций в поддержку Фургала

Центральный районный суд Хабаровска вынес решения по нескольким участникам митингов в поддержку Сергея Фургала. Один человек арестован, еще двум выписали штраф.

Как сообщает «ОВД-Инфо», 15 суток ареста назначили жителю Хабаровска Николаю Василевскому. По статье об участии в несогласованной акции. Полиция задержала его 10 августа возле его дома. Также суд оштрафовал активистов Андрея Дуденка и Индигама (фамилия не сообщается). Каждый должен будет заплатить по 10 тыс. рублей. Кроме того, на сайте суда сообщается о штрафах участникам акций Александру Камакину и Павлу Кащенку.

9 июля по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах арестовали на тот момент губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сейчас на его место назначен Михаил Дегтярев. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги с требованием провести публичный суд в Хабаровске.