Леонид Волков: Нам надо делать выводы

Продолжаем следить за событиями в Беларуси и переживать. Но и анализировать тоже, куда без этого. Путин же тоже смотрит и анализирует и мотает на ус. И нам надо делать выводы. Вероятность того, что нам предстоят подобные события — крайне высока. Так что вот ряд моих, разрозненных и не претендующих на полноту, наблюдений.

1. Монолитность силовиков. Есть отдельные сообщения в духе «ОМОНовец снял каску и ушел из оцепления», но именно их сугубая единичность и редкость подчеркивает, насколько монолитными оказались белорусские силовики. И это весьма неожиданно, и это крайне неприятный сюрприз. Тут же нет ситуации типа «привезли бурятский ОМОН бить зажравшихся москвичей, поселили в общаге, они ходят и радостно бьют». Тут небольшая страна, и буквально каждый вечер из одного подъезда панельной многоэтажки спускаются два соседа: один идет протестовать, другой — его бить. Как такое стало возможным (а этого, кажется, никто не ожидал)? Ведь если узурпатор Лукашенко получил, по всей видимости, порядка 15% голосов, а избранный президент Тихановская уверенно победила в первом туре с 70-80% голосов, разве не стоило ожидать, что и значительная часть силовиков тоже должна была быть против власти? Но этого нет. Оказывается, Лукашенко смог построить настоящую систему опричнины (и теперь опричнина радостно бьет земщину), раскол прошел через все общество — но не через силовые структуры. И только благодаря этому он пока и держится. Впечатляет и количество силовиков, которые ему удалось мобилизовать — там их на душу населения явно больше, чем в России; оппозиция пока не может создать решающего численного превосходства на улицах. Правда, кажется, что ОМОН тоже на пределе ресурса работает.

Вывод понятно какой: Путин мотает все это на ус и предпримет все усилия для того, чтобы увеличить количество силовиков и отделить силовиков от людей — деньгами, льготами, круговой порукой; надо разрабатывать целенаправленные кампании по борьбе с этим.

2. Барановичи, Пинск, Жлобин, Солигорск, Лида... Что объединяет эти города? Первое: это все крупные города, но не областные центры. Второе: в прошлые две ночи на их долю пришлось 100% сообщений в духе «ОМОН сложил щиты», «полиция ушла», «народ победил и гуляет». Увы, ни одного такого сообщения не было из областных центров (Могилева, Витебска, Гомеля, Гродно, Бреста), и, конечно, не было их и из Минска. Лукашенко прекрасно понимает значимость институтов власти, и распределяет силы соответственно, легко оттягивая силовиков из малых городов в Минск и региональные центры. Он понимает — даже вот захват какой-нибудь областной администрации уже будет огромной символической победой протестующих (не говоря уж о захвате административного здания в Минске). А в Пинске и Барановичах — пусть гуляют сколько угодно, там нечего захватывать, там протест выдохнется сам по себе, потому что у него нет и не может быть там какой-то ясной, символической, визуально понятной цели.

Вывод понятно какой: власть боится захвата административных зданий, протестующим стоит искать способы переносить активность в административные центры.

3. Перед выборами основное, и я бы даже сказал, диспропорционально большое внимание, было уделено ИТ-платформам и решениям. Весь нарратив был почти исключительно — посмотрите, как белорусское ИТ-коммьюнити поднялось, чтобы интеллектуально переиграть замшелого колхозника. Главными героями репортажей и СМИ были разработчики этих ИТ-инструментов. Отличные проекты «Зубр», «Голос», «Честные люди» — только те, что на слуху, а были же и еще. Проекты отличные, спору нет, но как показали события — все они, кажется, не сыграли сколько-то значимой роли. И это закономерно. Инструмент не может подменить содержание.

Вывод понятно какой: инструменты важны, но сами по себе победу обеспечить никак не могут.

4. Широкая забастовка, которая сейчас является основной идеей, которую продвигает самый важный в белорусском протесте канал NEXTA, имеет, как мне кажется, очень большой потенциал. Если выгорит, конечно.

Вывод пока делать рано.

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