В Минске пропал корреспондент Znak.com

Корреспондент портала Znak.com, работающий в Минске, Никита Телиженко не выходит на связь более 20 часов. Когда редакция связывалась с ним в последний раз, он находился на улице Немига, где должен был начаться митинг протеста.

Редакция сообщает, что телефон журналиста был недоступен до середины ночи, сейчас он включен, но никто не отвечает на звонки.

«У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске», — сообщает Znak.com. На сайте отмечается, что редакция портала обратилась в МИД РФ, к российскому послу в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову и министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову.

После выборов президента Белоруссии в Минске пропали еще несколько российских журналистов. Троих из них — сотрудников Daily Storm и создателя проекта WarGonzo — позже отпустили. Также неизвестно местонахождение задержанного и избитого силовиками журналиста «Медузы» Максима Солопова. Белорусские СМИ и российское посольство в республике сообщали, что он находится в милицейском изоляторе в Окрестине, но «Открытые медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Андрея Пивоварова сообщают, что его там нет.

10 августа российские СМИ выпустили обращение к властям Белоруссии с призывом отпустить журналистов, задержанных и избитых во время акций протеста. Там отмечается, что все корреспонденты находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

«Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении», — говорится в обращении.