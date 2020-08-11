Светлана Тихановская уехала из Белоруссии

Единый кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская покинула республику. Сейчас она находится в Литве.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала порталу TUT.BY, что выезд организовали белорусские власти, и это помогло освободить задержанную перед выборами главу ее штаба Марию Мороз.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — говорится в комментарии. Ковалькова добавила, что сейчас важно «остановить кровопролитие» и «защищать победу легальными, ненасильственными способами».

Между тем, в штабе Виктора Бабарико сообщили, что Мария Мороз никуда не уезжала и находится в Минске.

Сама Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что решение уехать было тяжелым. «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», - заявила она, отметив, что «дети — это самое важное, что есть в жизни».

Накануне глава КГБ Белоруссии сообщил, что на Тихановскую якобы готовилось покушение. Вечером 10 августа появились сообщения, что ее удерживают в ЦИКУ, куда Светлана пошла подавать жалобу на результаты выборов. Штаб кандидата сообщал, что с ней нет связи. Позднее некоторые СМИ назвали эту информацию фейком.