Тихановская подала жалобу на итоги выборов в ЦИК

Оппозиционный кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она требует признать недействительными итоги голосования.

Как сообщаетРБК, по предварительным официальным данным Тихановская набрала на выборах 10,09% голосов, Александр Лукашенко, который возглавляет страну 25 лет – 80,08%. В штабе Светланы Тихановской не признали эти результаты.

Вечером 9 августа были опубликованы зарубежные экзитполы, из них следует, что за пределами Белоруссии единый кандидат от оппозиции получила почти 80% голосов. Штаб заявлял минимум о трех участках в республике, где Лукашенко проиграл Тихановской, и оценивал ее результат в стране на уровне 70-80%.

9 августа по завершению голосования выяснилось, что многие так и не смогли попасть на участки. ЦИК фактически заявил о победе Александра Лукашенко. В крупных городах республики начались столкновения с милицией и ОМОНом, силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Не менее 140 человек задержали, несколько десятков пострадали, сообщалось о том, что может быть погибший – человек, который попал под колеса автозака. МВД страны сообщило о том, что в ходе акций пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков.