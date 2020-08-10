Юлия Галямина о проекте «Живая политика»

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЖИВАЯ ПОЛИТИКА»

www.politics2020.ru

Знаете, что может принципиально изменить ситуацию в российской оппозиции и гражданском обществе? На первый взгляд, я не скажу ничего нового. Солидарность. Посмотрите на Беларусь и увидите, как это работает.

Однако российской оппозиции бывает очень сложно проявлять друг с другом солидарность. Почему - наверное, каждый может дать свой ответ на этот вопрос. Но отвечать на такие вопросы - только толочь воду в ступе. Гораздо важнее на деле менять ситуацию.

Мы становимся сильнее, когда мы делимся. Каждый раз, когда мы делимся ресурсами, их у нас становится больше, а не меньше. И сегодня мы запускаем проект, который призван сделать каждого из нас сильнее.

В этом году сотни новых, поверивших в себя политиков по всей стране пошли на муниципальные выборы. Пошли с реальным желанием и возможностью эти выборы выиграть, освободив свои села, города и регионы от «Единой России». Я считаю, что это очень важное движение, движение снизу, с земли. И это асолютно новое явление.

Когда я об этом думаю, меня охватывает чувство восторга! Лет пять назад это невозможно было себе представить. А сейчас мы становимся участниками этого движения.

Проект предлагает нам помочь тем, кто сейчас находится впереди. Тем, кто вступает на путь новой политики. Вне зависимости от того, с какой партией или движением он это делает (за исключением ЕР, конечно). С помощью нашего сайта вы сможете поддержать кандидатов, которые идут полностью самостоятельно и тех, кто баллотируется при поддержке “Яблока”, КПРФ, СР, Штаба Навального, “Городских проектов”, “Объединенных демократов”!

К сожалению, далеко не всем удалось преодолеть препоны с регистрацией. Несмотря на массовый недопуск на выборы оппозиции в таких городах, как Нижный Новгород, Смоленск, Орел, во многих других - командам (не говоря уже об отдельных кандидатах) удалось начать избирательную гонку. И теперь наша с вами задача им всем помочь.

Именно для этого мы с другими муниципальными депутатами из разных городов России запускаем проект «Живая политика». Его задача — поддержать кандидатов, которые идут на местные выборы этого года. Мы хотим показать россиянам, что по всей стране зарождается новая, независимая и живая политика, и дать каждому возможность поучаствовать в избирательных кампаниях, стать частью этого движения в будущее.

Чем им можно помочь из Москвы? Конечно, в первую очередь, деньгами на печать листовок, баннеров, плакатов. Ваши 100 рублей для округа, например в 900 избирателей, - это существенный вклад в кампанию. Но помимо этого мы уверены, что многие смогут поехать на малую родину или в город, который вы давно хотели посетить, в качестве волонтеров и членов избирательных комиссий. Мы расскажем вам, кому вы могли бы помочь.

«Живая политика» — независимый и внепартийный проект. В рамках его мы поддерживаем всех независимых и самостоятельных кандидатов, которые идут работать на благо своих соседей. Мы делаем его только потому, что мы верим - наша помощь очень нужна.

Заходите на сайт «Живой политики» politics2020.ru, выбирайте своего кандидата и включайтесь в кампанию! Столицы должна поддержать регионы в этот важный для страны момент.

Каждый день на страницах сайта будут появляться новые кандидаты. Каждый день я буду рассказывать о новом кандидате в своих соцсетях. Делиться - значит становиться сильнее.

WWW.POLITICS2020.ru

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