Минздрав просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса Центра им. Гамалеи

Российские фармацевтические компании и исследовательские организации призвали Минздрав не торопиться с регистрацией первой российской вакцины от коронавируса. Они утверждают, что ее создатели не завершили испытания.

Об этом сообщает«Медуза» со ссылкой на письмо в Минздрав от Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ). Обращение направлено главе ведомства Михаилу Мурашко.

В письме говорится, что создатели вакцины, московский Центр имени Гамалеи, не завершили тестирование препарата с участием «даже сотен человек». Авторы обращения отмечают, что в основе разработки лежит вакцина от ближневосточного респираторного синдрома, MERS, которая также еще не прошла испытания и неизвестно, насколько она эффективна и безопасна. Авторы обращения делают особый упор на риски, которые непроверенный препарат несет пациентам.

О том, что Центр им. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины, Мурашко сообщил 1 августа. Он заявил, что с октября запланирована массовая прививочная кампания. Сейчас в мире разрабатывают 26 вакцин от COVID-19, шест из них проходят испытания.