Польша предлагает провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польша инициирует проведение чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии после выборов президента республики и разгона акций протеста.

Об этом заявил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер. В заявлении на его сайте говорится, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В заявлении отмечается, что после выборов власти применила силу против граждан Белоруссии, которые вышли на улицы с требованием перемен в стране. «Мы должны поддержать белорусов в их стремлении к свободе», – отмечается в сообщении. Варшава ожидает, что после чрезвычайного саммита Евросоюз обратится к Александру Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, выиграл Александр Лукашенко, который возглавляет республику 25 лет. Его результат, озвученный ЦИКом, составляет более 80% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала результаты голосования. По заявлению штаба, данные портала «Голос», на котором регистрировались избиратели, показал 70-80% голосов за Тихановскую.

После окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Задержано более 140 человек, сообщалось об одном погибшем – на него наехал милицейский автозак.