ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов

В Белоруссии стали известны предварительные итоги выборов президента. По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Явка составила 84,23%.

Как передает«Коммерсантъ», еще три кандидата получили менее 2% голосов, 6,02% избирателей выбрали вариант «против всех».

Выборы президента Белоруссии проходили 9 августа. После их окончания ЦИК сообщил данные государственных экзитполов, по которым выиграл Лукашенко. К тому моменту на участках образовались очереди, многие желающие так и не смогли проголосовать. Штаб Светланы Тихановской сообщал о ее победе минимум на трех участках, кроме того, по данным «Радио Свобода», на участках за пределами Белоруссии Тихановская набрала более 80%.

На улицах крупных городов начались протесты. В Минске полиция применяла светошумовые гранаты и водометы, сообщалось о стрельбе резиновыми пулями. В центре города толпу протестующих протаранил автозак, несколько человек пострадали, сообщается об одном погибшем. Задержано минимум 140 человек.