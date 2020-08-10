ТАСС: Попавший под колеса автозака в Минске погиб

Один человек погиб в ходе акций протеста в столице Белоруссии в ночь на 10 августа. Это мужчина, который попал под колеса автозака.

Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Мужчина получил черепно-мозговую травму. По неподтвержденным данным, его зовут Евгений Заичкин. Пострадали еще три человека.

Сообщалось, что автозак на полной скорости въехал в толпу людей со спины. Также появлялись сообщения, что активисты пытались остановить спецтранспорт, один из них зацепился за бампер и упал под колеса. Еще три человека пострадали.

9 августа в Белоруссии проходили выборы президента.