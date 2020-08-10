ОМОН штурмует баррикады в Минске

Силовики начали штурмовать баррикады в Минске. В сторону протестующих движется колонна спецтехники.

По сообщению TUT.BY, силовики включили водометы и продолжают использовать светошумовые гранаты. Одному из протестующих граната попала в грудь, им занимаются врачи. Ранее сообщалось также о стрельбе резиновыми пулями со стороны силовиков, и об автозаке, который въехал в толпу на улице.

В Минске на протестах пострадали минимум двое журналистов. Корреспондента «МБХ Медиа» задела светошумовая граната, у него проблемы со зрением. Серьезно избит фотограф Associated Press Мстислав Чернов.