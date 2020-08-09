Столкновения с милицией проходят минимум в 10 крупных городах Белоруссии

Минимум в 10 крупных городах Белоруссии идут столкновения протестующих с силовиками. Серьезнее всего обстановка в Минске.

Данные подсчитал Telegram-канал NEXTA Live. Сообщается, что в некоторых населенных пунктах ОМОН опускает щиты и якобы переходит на сторону участников акций протеста. Подобная информация поступала насчет городов Лида, Пинск и Жожино. По данным белорусских СМИ, в Барановичах силовики отступают перед толпой протестующих в 8 тыс. человек.

В Минске, тем временем, ОМОН начал стрелять по людям резиновыми пулями. Ранее сообщалось о том, что в толпу въехал автозак, двух человек без сознания реанимируют. Также силовики применяют светошумовые гранаты. В сети появляются видео, на которых протестующие в Минске оттесняют силовиков, сообщается о том, что началось строительство баррикад.

Лидеры Польши и Литвы обратились к властям Белоруссии. Они призвали воздержаться от насилия и уважать свободы человека.