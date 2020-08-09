Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Милицейский автозак протаранил толпу протестующих в Минске. Машина поехала на собравшихся, когда они стояли к ней спиной и не видели ее.

Минимум один человек без сознания, сообщает «МБХ Медиа». По данным NEXTA.Live, могут быть жертвы.

Ранее сообщалось о большом количестве пострадавших при столкновениях с ОМОНом из-за того, что силовики использовали светошумовые гранаты.

UPD: «МБХ Медиа» передает, что одного пострадавшего забрала машина реанимации. Второй с открытым переломом лежит без сознания на земле.