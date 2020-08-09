Экзитпол: За пределами Белоруссии Светлана Тихановская получила 79,69% голосов

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила 79,69% голосов за пределами республики. Александр Лукашенко – 6,25%.

Такие данные сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа» со ссылкой на волонтерскую группу «Беларусы за рубежом». Издание отмечает, что только в Петербурге не смогли попасть на участок и проголосовать 1,5 тыс. человек. Консула Игоря Заломая встретили криками «Позор!». В Москве проголосовали, по предварительным данным, около 3 тыс. человек, остальным не удалось это сделать, людей оттесняли с улицы полицейские.

Различные СМИ сообщают об отключении в республике интернета, а также о том, что в Минске отключили уличное освещение и прекратило работу такси. О перебоях со связью сообщается с утра.