В центре Минска начались жесткие задержания

В центре белорусской столицы идут задержания. По данным СМИ республики, ОМОН применяет светошумовые гранаты.

В городе оцепили площадь Независимости во время президентских выборов. Сообщалось, что силовики перекрыли въезды, в город вошла военная техника. После того, как участки закрыли, не дав многим проголосовать, люди вышли на проспект Победителей, они кричат: «Уходи!» и «Наш дом – Беларусь!». В соцсетях публикуют видеозаписи того, как сигналят проезжающие по центральным улицам автомобили. Сообщается, что сейчас центр Минска полностью перекрыт, а среди протестующих есть раненые.

Помимо Минска, задержания идут в Витебске, Могилеве, Гродно и Бресте. Милиция перекрывает площади. Со сбоями работает интернет, не открываются сайты крупных СМИ.

По данным государственных экзитполов, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, у Светланы Тихановской – 6,8%. «Радио Свобода» публиковало экзитполы по участкам за пределами Белоруссии, там Тихановская получила 71,28% голосов, Лукашенко — 10,09%.