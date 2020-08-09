Лев Шлосберг о выборах в Белоруссии

Лукашенко ненавидит народ, народ ненавидит Лукашенко, но это не отражается в официальных результатах выборов. У Лукашенко утрачена связь с реальностью. Он, как и всякий шизофреник, живёт в неразделенной реальности, и эта его реальность пришла в ультимативное столкновение с реальностью народа.

Защищая свою шизофреническую реальность, Лукашенко готов пойти на кровь, заставляя народ смириться с шизофренией. Народ не смирится, это очевидно. Не смирившийся с шизофреником и ненавидящий Лукашенко народ составляет большинство граждан Беларуси.

За каждую каплю крови, если она, не дай бог, прольется, Лукашенко будет отвечать перед судом. И вероятность того, что этот суд состоится в Беларуси, очень высока. Все его человеконенавистнические судороги, все его преступления против человечности задокументированы.

Права и свободы человека и гражданина не являются внутренним делом никакой страны. Защита прав граждан Беларуси, у которых украли миллионы честно отданных голосов, становится ответственностью международного сообщества.

Если Россия официально признает официальные результаты криминальных выборов президента Беларуси, это надолго отравит отношения между Россией и белорусским обществом. Путин их признает, конечно. И тем самым предвосхитит свою собственную политическую судьбу.

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