В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента, начались задержания

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Явка превысила 80%, в начале дня ЦИК сообщил о рекордной досрочной явке.

По данным государственных экзитполов, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. У Светланы Тихановской – 6,8%. «Радио Свобода» опубликовало экзитпол по участкам за пределами Белоруссии, по этим данным Тихановская получила 71,28% голосов, Лукашенко — 10,09%.

Не все желающие смогли проголосовать – вечером 9 августа у избирательных участков в Белоруссии, а также за границей (в частности, в Москве и Санкт-Петербурге) собирались большие очереди. ЦИК республики сообщал, что не будет продлевать из-за этого голосование, а очереди вызваны провокацией.

В Минске начались задержания. TUT.BY сообщило, что минимум у одного участка милиция задерживает тех, кто остался там в надежде проголосовать. Есть задержанные в Могилеве, Гродно и Витебске. Отмечается, что в столице Белоруссии глушат связь.

Ранее СМИ сообщили, что в силовики блокировали въезды в Минск и подходы к площади Независимости, в город стянули спецтехнику и военные машины.

Только в день выборов в республике задержали более 60 наблюдателей, членов избирательных штабов, журналистов и активистов. В частности, в Минске задержаны журналисты телеканала «Дождь», также в отдел милиции увезли официального представителя польского телеканала «Белсат».