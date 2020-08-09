Полеты из России на курорты Турции возобновят с 10 августа

Российские авиакомпании начнут летать в курортные города Турции с понедельника, 10 августа. Рейсы возобновят 11 российских перевозчиков, в том числе чартерные, и три турецкие компании.

Как сообщает Росавиация, речь идет о полетах в Даламан, Анталью и Бодрум. Пассажиров будут возить из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 1 августа российские перевозчики начали летать в Стамбул и Анкару. Помимо Турции, возобновилось авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Открылась граница с Абхазией, сообщалось, что принять россиян готова Черногория. С 15 августа возобновятся рейсы в Швейцарию.

Власти Абхазии отмечали, что из-за открытой границы там может вырасти число заболевших коронавирусом. Подъем заболеваемости уже отмечается в Крыму и Сочи, где отдыхают россияне.