Журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

Журналистов российского телеканала «Дождь», задержанных в Минске, попросят уехать из Белоруссии. Сейчас в квартире, где они остановились, прошел обыск.

Как сообщилТАСС со ссылкой на белорусский МИД, Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов сейчас находятся в одном из РУВД Минска. В МИД России сообщили, что официальная причина задержания – отсутствие аккредитации. После этого представители телеканала заявили, что документы журналистов направили в МИД республики еще 15 июня, и корреспонденты работали там, ожидая подтверждения аккредитации.

Съемочная группа «Дождя» занималась освещением выборов президента Белоруссии. После того, как их задержали на улице люди в штатском, в квартире, которую снимали журналисты, прошел обыск. Адвоката на него не пустили.