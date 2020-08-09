В Минске задержали корреспондентов «Дождя»

Трое журналистов телеканала «Дождь» задержаны в Минске, их увезли в неизвестном направлении. Это корреспонденты Василий Полонский и Владимир Роменский и оператор Николая Антипов.

На размещенной на портале видеозаписи Telegram-канала Nexta Live видно, что журналистов задерживали люди в штатской одежде и в масках. Сотрудники милиции, проезжавшие мимо, не отреагировали на инцидент.

«Дождь» отмечает, что задержание произошло после того, как журналисты поговорили с сотрудницей штаба Виктора Бабарико и соратницей оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Сегодня в Белоруссии проходят выборы президента. Ранее сообщалось о проблемах с интернетом в Минске, а также оцепленных въездах в город.