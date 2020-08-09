Znak.com: въезды в Минск оцеплены

Все въезды в Минск оцеплены, жителей пускают в город только при наличии прописки. У администрации президента Белоруссии выставлена охрана.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Znak.com. Его корреспондент отмечает большое количество автозаков в городе.

Ранее жители Белоруссии и работающие в республике журналисты сообщили о проблемах с доступом в интернет. Медленно работают YouTube, Telegram, VPN-сервисы, Google и Twitter.

Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что сегодня утром в республику из-за границы не пропустили 170 человек с фальшивыми документами. Также власти страны заявили о DDOS-атаке на государственные сайты.

Сегодня в Белоруссии проходят выборы президента.