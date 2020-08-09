Борис Вишневский: Если бы диктатора действительно поддерживало большинство, он бы ничего не боялся

Друзья в Белоруссии, мне в высшей степени небезразлично то, что у вас происходит: половина моих родственников (по линии папы) - из Белоруссии: Витебск, Могилев, Орша.От всей души желаю вам победы над опостылевшим диктатором.Он незаконно правит страной почти четверть века - с тех пор, как в 1996 году был фальсифицирован и сделан якобы обязательным (вместо консультативного, каким он был назначен парламентом) референдум, превративший Белоруссию в президентскую республику. После этого Лукашенко незаконно распустил парламент, а новый парламент на следующие четыре года попросту назначил из числа поддерживающих его депутатов прежнего парламента.При нем таинственно исчезали его политические противники и журналисты - и, скорее всего, они были убиты.При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию.Отстранив от выборов президента тех, кого он боялся, он неожиданно получил в качестве главного соперника жену одного из них - Светлану Тихановскую, собирающую многотысячные митинги.Сегодня колхозный диктатор дрожит от страха.Признаки его страха налицо: вместо встреч с избирателями он объезжает воинские части. Армия, КГБ и ЦИК - его единственный электоральный ресурс.Он запретил независимых наблюдателей и альтернативный подсчет голосов - который неминуемо покажет его поражение.Он приказал не допускать в Белоруссию независимых журналистов.Послушный ему ЦИК заявляет, что чуть ли не 40% избирателей в стране проголосовали досрочно. Так не бывает нигде и никогда на честных выборах. Значит, перед нами - тотальная фальсификация.Такая же, как во время "голосования по поправкам в Конституцию" в России, когда без наблюдения и контроля можно было рисовать любые цифры.Да, скорее всего, утром 10 августа руководство его холуйского ЦИКа с бегающими глазками попытается объявить о "победе Лукашенко".Уже называют цифры, которые будет приказано озвучить: то ли 68%, то ли 75%.Если бы диктатора действительно поддерживало такое большинство, он бы ничего не боялся. Тогда не снимали бы с выборов оппонентов, не арестовывали бы их начальников штабов, не выкидывали из страны независимых журналистов. И уж точно не сажали бы на 10 суток за трансляцию песни Цоя "Мы ждем перемен".Значит, никакого большинства у Лукашенко нет.Судьба Белоруссии будет зависеть от того насколько ее граждане смогут отстоять свой подлинный выбор.Любите. Можете. Победите.