В Минске задерживают участников акции протеста

Водители и пешеходы Минска устроили акцию протеста. Она проходит в знак солидарности с двумя звукорежиссерами, которых приговорили к 10 суткам ареста за песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном фестивале.

По данным «Радио Свобода», водители стали сигналить на главной улице Минска, некоторые включали «Перемен!» в своих автомобилях. Пешеходы поддерживали автомобилистов и показывали белые браслеты на руках.

Проспект Независимости частично перекрыли сотрудники дорожной полиции. ОМОН начал задержания.

Накануне протестующие перекрыли главную магистраль Минска. Сообщалось о задержаниях велосипедистов.