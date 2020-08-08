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В Минске задерживают участников акции протеста

08.08.2020

Водители и пешеходы Минска устроили акцию протеста. Она проходит в знак солидарности с двумя звукорежиссерами, которых приговорили к 10 суткам ареста за песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном фестивале.

По данным «Радио Свобода», водители стали сигналить на главной улице Минска, некоторые включали «Перемен!» в своих автомобилях. Пешеходы поддерживали автомобилистов и показывали белые браслеты на руках.

Проспект Независимости частично перекрыли сотрудники дорожной полиции. ОМОН начал задержания.

Накануне протестующие перекрыли главную магистраль Минска. Сообщалось о задержаниях велосипедистов.

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