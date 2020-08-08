В Бейруте идут акции протеста, есть пострадавшие и убитый

Несколько тысяч человек вышли на улицы Бейрута, они требуют наказать виновных во взрыве в порту столицы Ливана. По последним данным «Красного Креста», пострадали более 230 человек.

На акцию под названием «Судный день» вышли около семи тысяч человек, сообщает Reuters. Они потребовали наказать высокопоставленных чиновников, которых считают виновными в трагедии. На плакатах некоторых участников было написано «Отставка или виселица», активисты также установили символическую виселицу и повесили на ней фотографии политиков страны. Собравшиеся начали бросать камни в полицейских и подожгли автомобиль, затем захватили несколько зданий. Появлялись сообщения о перестрелке.

В столкновениях пострадали минимум 230 человек, 63 из них попали в больницы. Погиб сотрудник сил безопасности. «Аль-Джазира» сообщила, что группу протестующих возглавили отставные офицеры.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, которого протестующие также призвали к отставке, выступил с заявлением. Он сказал, что только досрочные выборы помогут стране выйти из кризиса, к которому привел взрыв в порту. Диаб заявил, что причиной трагедии стала многолетняя коррупция.

Взрыв в порту Бейрута произошел несколько дней назад, сдетонировало более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Пострадала половина города, погибли минимум 150 человек, ранены – более 5 тысяч.