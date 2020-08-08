Сенатор от Хабаровского края назвала глупостью сообщения об «иностранном следе» в акциях протеста

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова назвала «глупостью» слова о том, что в организации акций протеста есть «иностранный след». Ранее об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

На 29-й день митингов в регионе Елена Грешнякова вышла к протестующим и заявила, что акции протеста, идущие с 11 июля – «самоорганизация масс в результате общей трагедии». Грешнякова назвала это «беспрецедентным событием». Также она заявила, что возмущена тем, как государственные СМИ проигнорировали митинги в регионе. «Мы все налогоплательщики. Если это государственные каналы, значит они должны объективно освещать ситуацию», — заявила Грешнякова.

Она также сказала, что еще не встречалась с врио губернатора Хабаровского края и пока не может комментировать его работу. Сенатор сообщила, что поддерживает арестованного Сергея Фургала. «Пришлось отменить отпуск — из-за случившегося ни о каких каникулах речи быть не может. Скоро опять уезжаю в Москву, чтобы быть ближе к происходящему, чтобы не было никаких судов за 5 минут».

24 июля Михаил Дегтярев заявил, что к организации митингов в Хабаровске причастны иностранцы, которые прилетели «раскачать ситуацию». Впоследствии он заявил, что его слова вырвали из контекста. Это не единичный подобный случай – так, накануне на портале правительства Хабаровского края появилось распоряжение врио губернатора о возвращении чиновникам полетов бизнес-классом в командировках – ранее их запретил Сергей Фургал. Позднее представитель Дегтярева сообщил, что документ не был согласован, и неизвестно, почему его опубликовали.