17 активистов Белоруссии стали фигурантами уголовных дел

СК Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении 17 человек, задержанных в Минске. Они участвовали в акции за допуск на выборы независимых кандидатов.

Как сообщает Znak.com, дела возбуждены по уголовным статьям о сопротивлении и насилии в отношении сотрудников милиции, фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. СК республики заявляет, что на допросах большинство признали вину, а несколько человек якобы заявили, что хотят извиниться перед сотрудниками милиции. Десять задержанных арестованы, восьмерым предъявили обвинение.

В республике идут акции протеста из-за отказа ЦИКа зарегистрировать независимых кандидатов в президенты. Накануне протестующие перекрыли главную магистраль Минска. Очевидцы заявляли, что милиция активно задерживает велосипедистов.

Сегодня также сообщалось, что Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт «Голос» по альтернативному подсчету голосов на президентских выборах. В ЦИКе назвали его «преступным проектом», направленным на организацию массовых беспорядков.

Выборы президента Белоруссии пройдут в воскресенье, 9 августа.