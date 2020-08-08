Опрос: менее половины россиян считают честным голосование по поправкам к Конституции

52% россиян не считают, что голосование по поправкам к Конституции проводилось честно. Таковы результаты опроса «Левада-центра».

Так, по данным исследования, явка на голосовании составила 62%. Официально было объявлено о 68% проголосовавших. 60% опрошенных высказались за поправки, 26% были против. Официально за изменение основного закона страны выступило 77,2% россиян, и 21,3% был против. Предыдущий опрос, в июне, показывал, что на голосование собираются идти 72% опрошенных.

48% участников опроса заявили, что считают голосование честным. Социологи отмечают, что преимущественно поправки одобрили в той или иной мере зависимые от государства группы населения – чиновники, госслужащие, а также «инертные слови общества, сохраняющие остатки социалистических иллюзий», например, пенсионеры.