NYT: судно, перевозившее селитру в Бейрут, уже затонуло

Корабль Rhosus, аммиачная селитра с которого взорвалась в Бейруте, затонуло два года назад. Судно направлялось в Мозамбик, но опасный груз конфисковали в порту ливанской столицы.

Журналисты The New York Times изучили данные о перемещении судна и спутниковые снимки. Так, осенью 2013 года Rhosus вышел из грузинского Батуми в Мозамбик. По дороге корабль зашел в Бейрут, там нашли нарушения и конфисковали селитру. Последний сигнал судно подавало в августе 2014 года.

Ранее отмечалось, что не всей команде удалось сразу покинуть корабль – моряки сообщили, что его владелец, бизнесмен из России, «фактически бросил судно». После того, как им удалось уехать на родину, груз отвезли на склад в порту, а Rhosus отбуксировали на другое место. Там корабль простоял еще три года, затем получил течь и в феврале 2018 года затонул - в полукилометре от склада с селитрой.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Половина города пострадала, жертвами на данный момент числятся более 150 человек. Пострадали свыше 5 тыс. Сдетонировали 250 тыс. тонн аммиачной селитры. Власти называли приоритетной причиной сварочные работы на складе рядом с опасным грузом. Президент Ливана Мишель Аун заявлял, что точная причина неизвестна, и речь может идти и об атаке. К расследованию подключился Интерпол. В пятницу по делу о взрыве поместили под домашний арест 16 человек. Сообщалось также, что из-за переполненности больниц после взрыва в Ливане фиксируют рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом.