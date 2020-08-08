На границе с Белоруссией задержали членов «Открытой России»

На границе с Белоруссией задержаны несколько членов «Открытой России». Это исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, а также Даниил Потапов и Александр Федосеев.

Как сообщает «Новая газета», их задержали в Псковской области при пересечении границы. После того, как они сообщили об этом коллегам, связь с задержанными пропала. Причины происходящего неизвестны. Представители «Открытой России» собирались быть наблюдателями на выборах президента республики, которые пройдут 9 августа.

Накануне в Минске задержали троих журналистов телеканала «Настоящее время». Позже стало известно, что их депортировали в Одессу. Один из задержанных – российский собственный корреспондент канала, Юрий Баранюк.