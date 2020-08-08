Анна Каретникова: вместе победим и преодолеем

Среди прочих заявителей и попросившихся на прием я с коллегой посетила осужденных вчера к реальным срокам отбывания наказания фигурантов так называемого дела "Нового величия".

Потому что я обещала это сделать, я надеялась, что делать этого мне не придется, однако не всем моим надеждам суждено сбываться, за полвека жизни на этом свете мне приходилось сталкиваться с этим прискорбным фактом. Меня тревожило психологическое состояние осужденных после оглашения приговора.

Вызывает уважение настрой на правовую борьбу молодых людей, разумеется, изумленных и ошарашенных вчерашним приговором. Но неожиданные реальные сроки не раздавили и не сломили их: они возмущены, но не подавлены, они верят в лучшее и в исправление допущенной, на их взгляд, в их адрес ошибки. Верят в лучшее и в вас. Ну, и в финальную победу правды и справедливости, разумеется.

Вызывает уважение внимательное, ответственное отношение администрации и сотрудников СИЗО к арестантам, а также психологической лаборатории учреждения. Спасибо.

Что не вызывает уважения в мире, это я тут писать не буду, поскольку испытываю уважение к моей должностной инструкции, которая совершенно не рекомендует мне давать публичные оценки деятельности государственных и судебных органов, да и кому интересно в этой части мое мнение? Я лучше буду анализировать во вверенной мне служебными обязанностями части.

Жизнь продолжается. Мы вместе. Вместе победим и преодолеем.

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