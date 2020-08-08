Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Митинги проходят ежедневно почти месяц, самые крупные – по субботам.

Мэрия города оценила численность участников акции в 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», - говорится на ее сайте. Хабаровские СМИ, не называя цифр, пишут, что участников не становится меньше. Об этом говорили и жители города в соцсетях.

Субботнее шествие началось в 12 ч. (05:00 МСК). Участники пошли по центральным улицам города и спустя час вернулись к зданию краевого правительства. Акции проходят в Хабаровске с 11 июля. 18 июля митинг собрал, по оценкам чиновников, 10 тыс. человек, по данным активистов – в пять раз больше.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств 15-летней давности. Он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».