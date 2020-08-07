Протестующие заблокировали проспект Ленина в Минске

В столице Белоруссии идет протестная акция. Участники заблокировали центральную улицу Минска.

Znak.com сообщает, что протестующие идут по проезжей части, автомобили выстроились в цепочку и сигналят, пешеходы машут участникам акции. Возмущения в толпе стали громче после того, как милиция перекрыла часть дороги в сторону площади Независимости в Минске. Люди кричат, что так милиция только провоцирует недовольных. Сотрудники МВД отказались объяснить, в чем причина перекрытий.

Днем сообщалось об акции в поддержку арестованных на 10 суток звукорежиссеров Владислава Соколова и Кирилла Галанова. Их наказали за то, что те включили песню Виктора Цоя «Перемен!» на фестивале, организованном властями.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут выборы президента. Александр Лукашенко будет баллотироваться на пост в шестой раз. Единственным зарегистрированным кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская. Накануне полиция отвозила «на беседу» главу ее избирательного штаба. Сегодня был задержан глава штаба кандидата Сергея Череченя. Также сегодня стало известно о задержании Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом Светланы Тихановской, его увезли в РОВД вместе с женой.

Несколько оппозиционных кандидатов не зарегистрировал ЦИК, на двоих из них, в том числе мужа Тихановской Сергея, завели уголовные дела. Amnesty International признала арестованных кандидатов и оппозиционных активистов узниками совести.